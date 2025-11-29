Эксперт Минпросвещения: Выражение «эффект Долиной» может попасть в словари

Профессор РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская сообщила, что выражение «эффект Долиной», появившееся в российском информационном поле в 2025 году, могут включить в словари. По ее словам, это новое словосочетание быстро распространилось. Вордстат зафиксировал заметный рост запросов с фразами «схема Долиной» и «эффект Долиной» в июле и октябре 2025 года.
Она отметила, что подобные выражения действительно могут быть отражены, но не в академических словарях. Козловская пояснила, что в современной лексикографии существует формат неографических ежегодников, которые выпускает Институт лингвистических исследований РАН, а также цифровой ресурс «Новое в русской лексике». По ее словам, именно там и появятся словосочетания, связанные с «эффектом Долиной», так как они стали заметным элементом речи, хотя в крупные толковые словари, скорее всего, не войдут.
Профессор добавила, что подобные выражения, вероятно, исчезнут вместе с медиаповодом, так же как ранее исчезли фразы «розовая кофточка», «водолазка извинений», «голая вечеринка» и «войти не в ту дверь». Она подчеркнула, что такие обороты отражают кратковременные явления в языковой практике.
Говоря об этическом аспекте, Козловская отметила, что этот вопрос сложнее оценить. Она подчеркнула, что новые фразы порождены коллективным языковым сознанием, а не стремлением кого-то оскорбить. По ее словам, люди используют эти выражения, чтобы точнее обозначить ситуацию и привлечь внимание к проблеме, которая волнует российское общество, передает ТАСС.
После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной появился термин «эффект Долиной», которым называют схемы при продаже недвижимости, когда ее бывший собственник заявляет, что совершил сделку под влиянием мошенников, а затем через суд возвращает себе квартиру, оставляя покупателя ни с чем. Как общественность отреагировала на «эффект Долиной», рассказывает «Вечерняя Москва».