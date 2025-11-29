Эксперт Минпросвещения: Выражение «эффект Долиной» может попасть в словари

Она отметила, что подобные выражения действительно могут быть отражены, но не в академических словарях. Козловская пояснила, что в современной лексикографии существует формат неографических ежегодников, которые выпускает Институт лингвистических исследований РАН, а также цифровой ресурс «Новое в русской лексике». По ее словам, именно там и появятся словосочетания, связанные с «эффектом Долиной», так как они стали заметным элементом речи, хотя в крупные толковые словари, скорее всего, не войдут.