Минусинец лишился кроссовера Mercedes ML за пьяную езду

Суд установил, что в январе 2024 года водитель уже был лишен прав на 1,5 года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако в июле 2025 года, до истечения срока наказания, он снова сел за руль пьяным и ездил по улицам Минусинска, пока его не задержали сотрудники ГИБДД.