Минусинец лишился кроссовера Mercedes ML за пьяную езду

В качестве наказания у мужчины конфисковали автомобиль Mercedes-Benz ML350.
Суд установил, что в январе 2024 года водитель уже был лишен прав на 1,5 года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако в июле 2025 года, до истечения срока наказания, он снова сел за руль пьяным и ездил по улицам Минусинска, пока его не задержали сотрудники ГИБДД.
На заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ с повторным лишением водительских прав на 1,5 года. Автомобиль конфискован. Приговор еще не вступил в законную силу.