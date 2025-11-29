Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

«Имран Шервани, забивший два года в финале по хоккею на траве между сборными Великобритании и ФРГ на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (3:1), скончался в возрасте 63 лет», — сказано в материале со ссылкой на членов семьи спортсмена.