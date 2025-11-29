Ричмонд
Умер олимпийский чемпион по хоккею на траве Имран Шервани

Имран Шервани скончался на 64-м году жизни.

Источник: АиФ Воронеж

Победитель Олимпийских игр 1988 года в составе сборной Великобритании по хоккею на траве Имран Шервани скончался на 64-м году жизни, пишет Reuters.

«Имран Шервани, забивший два года в финале по хоккею на траве между сборными Великобритании и ФРГ на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (3:1), скончался в возрасте 63 лет», — сказано в материале со ссылкой на членов семьи спортсмена.

Отметим, в 1988 году сборная Великобритании обыграла в финале команду ФРГ на Олимпиаде. Имран Шервани забил два года, в том числе победный.

Имран Шервани также является серебряным призером чемпионата Европы 1987 года. Кроме того, в 1986-м он получил серебряную медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось о смерти олимпийского чемпиона 1968 года по стендовой стрельбе Евгения Петрова. Ему было 87 лет.