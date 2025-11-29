ДТП с участием двух иномарок произошло в Новосибирске

На пересечении проспекта с улицей Шамшурина столкнулись китайский кроссовер и субкомпактвэн Nissan Note, водитель которого выехал на перекрёсток по главной. Информация появилась в паблике АСТ-54.
«Кто куда смотрел?», — задаются вопросом интернет-пользователи в комментариях.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, которые занимались оформлением ДТП и выяснением обстоятельств произошедшего. Также прибыла бригада скорой помощи, однако о пострадавших в аварии не сообщается. Вероятно, участники ДТП отделались испугом и незначительными травмами.