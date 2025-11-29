В Самаре несколько улиц останутся без воды 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в Самаре пройдут плановые работы на водопроводных сетях. В некоторых районах холодную воду могут отключить на несколько часов.
Список адресов, где возможны перебои с водоснабжением с 10:00 до 17:00:
• Печерская улица (дома 22−32).
• Южный проезд и прилегающие улицы.
• Средне-Садовая и Нагорная.
• Магистральная улица и район Литвинова.
Причина: срочный ремонт изношенных труб.
• Улицы Таганская, Егорова, Уральская, Лысвенская с соседними домами.
Причина: Замена повысительных насосов.
Коммунальщики просят жителей этих домов запастись водой заранее. Работы проведут быстро, чтобы к вечеру восстановить подачу воды.