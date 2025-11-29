Ричмонд
В Самаре несколько улиц останутся без воды 29 ноября

Из-за ремонтных работ на водопроводных сетях в Самаре отключат воду, публикуем список улиц.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 29 ноября, в Самаре пройдут плановые работы на водопроводных сетях. В некоторых районах холодную воду могут отключить на несколько часов.

Список адресов, где возможны перебои с водоснабжением с 10:00 до 17:00:

• Печерская улица (дома 22−32).

• Южный проезд и прилегающие улицы.

• Средне-Садовая и Нагорная.

• Магистральная улица и район Литвинова.

Причина: срочный ремонт изношенных труб.

• Улицы Таганская, Егорова, Уральская, Лысвенская с соседними домами.

Причина: Замена повысительных насосов.

Коммунальщики просят жителей этих домов запастись водой заранее. Работы проведут быстро, чтобы к вечеру восстановить подачу воды.