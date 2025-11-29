«У ребят своя химия»: Юлия Пересильд прокомментировала отношения Дмитриенко с дочкой

Слухи о романе актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко появлялись давно, однако только в октябре они перестали скрывать отношения. Пара уже успела провести совместный отдых на Шри-Ланке, а позже, по данным СМИ, даже начала жить вместе. Журнал Voice уточнил, как мама девушки относится к избраннику дочери.
Актриса Юлия Пересильд поддержала Дмитриенко и отметила его профессиональный рост. Она подчеркнула, что молодой музыкант заметно изменил имидж и стал одним из самых востребованных хитмейкеров в российской индустрии.
— Я, вы знаете, не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень. Очень. Я смотрела на него и думала: «Боже мой, какой талантливый ребенок». Почему-то я всегда видела в нем какой-то классный характер, — сказала она.
По ее словам, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко — очень талантливые и трудолюбивые ребята. Она выразила пожелание касательно того, чтобы им удалось сохранить себя в насыщенной творческой среде, и подчеркнула, что нынешний успех Дмитриенко сопровождается серьезными испытаниями.
Певец Ваня Дмитриенко прославился еще в 2021 году, когда на цифровые площадки вышел трек «Венера — Юпитер». Тогда тексты его песен знали наизусть все подростки. Прошло время, молодой исполнитель сменил имидж и стиль песен: в его композициях появилось больше харизмы и страсти, а наивный взгляд сменился на осознанный и ясный. Вслед за этим среди его поклонников появились женщины старше 30 лет, которые буквально сходят с ума по 19-летнему Ване. «Вечерняя Москва» выясняла, в чем феномен его успеха.