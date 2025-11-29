Овчинский: в САО освободили участок под строительство дома по реновации

Программа реновации реализуется и в других районах Северного округа. Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики отметили, что с ее начала в районе Коптево было введено в эксплуатацию и передано под заселение четыре новых жилых комплекса. Новое жилье уже получили более пятисот семей. Всего в рамках программы здесь планируется к расселению сто двадцать три дома, где проживают свыше 23 тысяч человек. Первый новый дом по адресу Соболевский проезд, дом 20б, был сдан в 2022 году. Все квартиры передаются с качественной чистовой отделкой, что позволяет новоселам избежать дополнительных ремонтных работ. Для обеспечения комфортного переезда город предоставляет участникам программы бесплатные услуги грузчиков и автомобиля. Сервисом «Помощь в переезде» уже воспользовались более четырехсот семей.