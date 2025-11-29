Овчинский: в САО освободили участок под строительство дома по реновации

На севере Москвы, в Войковском районе, освобождена площадка под строительство нового дома для целей программы реновации. Работы будут вестись по адресу: ул. Нарвская, з/у 1, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Город подготовил участок площадью около 0,9 гектара под строительство нового жилого комплекса в Войковском районе. Планируется, что площадь жилья в новостройке составит около 21,8 тысячи квадратных метров. Примерно 800 москвичей смогут переехать в квартиры с улучшенной отделкой», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Придомовая территория, по словам Овчинского, будет комплексно благоустроена: запланированы озеленение, создание зон для активного отдыха и занятий спортом. На первых этажах новых зданий разместятся магазины, аптеки, салоны красоты и иные объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Программа реновации реализуется и в других районах Северного округа. Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики отметили, что с ее начала в районе Коптево было введено в эксплуатацию и передано под заселение четыре новых жилых комплекса. Новое жилье уже получили более пятисот семей. Всего в рамках программы здесь планируется к расселению сто двадцать три дома, где проживают свыше 23 тысяч человек. Первый новый дом по адресу Соболевский проезд, дом 20б, был сдан в 2022 году. Все квартиры передаются с качественной чистовой отделкой, что позволяет новоселам избежать дополнительных ремонтных работ. Для обеспечения комфортного переезда город предоставляет участникам программы бесплатные услуги грузчиков и автомобиля. Сервисом «Помощь в переезде» уже воспользовались более четырехсот семей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дома, построенные по реновации, потребляют значительно меньше ресурсов по сравнению с типовыми пятиэтажками. Все сведения о программе можно найти на официальном сайте mos.ru. Она была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона жителей столицы. Собянин уже дал указание удвоить темпы реновации.
В данный момент Москва является одним из ведущих регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилых объектов соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».