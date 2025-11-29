Ричмонд
Каждый белорус покупает 11,6 килограмма электроники в год

В 2024 году в Беларуси продали 105,5 тысячи тонн электроники.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном статистическом комитете поделились интересными данными, касающимися образования отходов электрического и электронного оборудования за 2024 год.

Как подсчитали статистики, за названный период в Беларуси было реализовано 105,5 тысячи тонн электроники. В пересчете на одного белоруса — 11,6 килограмма.

Подсчитали в Белстате и количество отходов электроники: в 2024 году на каждого белоруса пришлось 9,2 кило. Всего же в Беларуси в 2024 году образовалось 84,1 тысячи электронных отходов.

Что касается объема собранных и заготовленных для дальнейшей утилизации отходов, то этот показатель — всего 2,8 кг на человека.

