В Новосибирске началась полная блокировка WhatsApp

Ведомство пояснило, что ограничительные меры связаны с применением мессенджера для организации террористических актов, вербовки террористов, совершения мошенничества и других преступлений против граждан России. Также отмечается неисполнение компанией требований властей, направленных на профилактику правонарушений, и нарушение обязательств по хранению и передаче метаданных о пользователях и содержании переписок, предусмотренных российским законодательством для компаний, зарегистрированных в Реестре организаторов распространения информации.