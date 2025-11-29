В Новосибирске началась полная блокировка WhatsApp

В Новосибирске, как и по всей России, началась полная блокировка мессенджера WhatsApp*, вводимая Роскомнадзором в связи с невыполнением требований российского законодательства. Информация о введении ограничительных мер была распространена пресс-службой федеральной службы в официальном заявлении.
«Ограничения будут вводиться постепенно, давая пользователям возможность переключиться на альтернативные сервисы связи. Если мессенджер продолжит игнорировать российские законы, его доступ в России будет полностью прекращён», — гласит официальное предупреждение Роскомнадзора.
Ведомство пояснило, что ограничительные меры связаны с применением мессенджера для организации террористических актов, вербовки террористов, совершения мошенничества и других преступлений против граждан России. Также отмечается неисполнение компанией требований властей, направленных на профилактику правонарушений, и нарушение обязательств по хранению и передаче метаданных о пользователях и содержании переписок, предусмотренных российским законодательством для компаний, зарегистрированных в Реестре организаторов распространения информации.
WhatsApp* — принадлежит компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).