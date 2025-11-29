Ричмонд
В Новосибирске 30 ноября пройдет празднование Дня матери

День матери в России был официально установлен указом президента Бориса Ельцина № 120 от 30 января 1998 года.

Источник: РИА "Новости"

До этого в стране не существовало отдельного государственного праздника, посвященного матерям, и основным женским праздником оставался 8 марта. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В разных странах День матери отмечают в разные даты: в Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, а в Казахстане, США и большинстве европейских стран — во второе воскресенье мая. В Новосибирске в этот день проходят как официальные мероприятия, так и семейные встречи, позволяющие провести время с близкими.

