В Новосибирске 30 ноября пройдет празднование Дня матери

До этого в стране не существовало отдельного государственного праздника, посвященного матерям, и основным женским праздником оставался 8 марта. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
В разных странах День матери отмечают в разные даты: в Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, а в Казахстане, США и большинстве европейских стран — во второе воскресенье мая. В Новосибирске в этот день проходят как официальные мероприятия, так и семейные встречи, позволяющие провести время с близкими.
Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.Читать дальше