В Новосибирске 30 ноября пройдет празднование Дня матери

В разных странах День матери отмечают в разные даты: в Беларуси — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, а в Казахстане, США и большинстве европейских стран — во второе воскресенье мая. В Новосибирске в этот день проходят как официальные мероприятия, так и семейные встречи, позволяющие провести время с близкими.