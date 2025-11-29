Омичам напомнили о голосование за благоустройство Омска

Омичам напомнили: каждый житель может внести вклад в преображение города, приняв участие в голосовании за инициативные проекты благоустройства.
На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие около 9 000 человек. Омичи активно поддерживают инициативы в своих округах, выбирая места, которые хотели бы видеть обновлёнными и комфортными для отдыха.
В Ленинском округе жители отдают голоса за 7 проектов. Наибольший интерес вызвал «Дружный островок»: 326 человек поддержали идею превратить пустырь между домами по улицам Д. Бедного и Полторацкого в зону с детской площадкой и спортивными тренажёрами.
В Советском округе из 6 предложенных проектов лидирует «Весне дорогу»: его выбрали 400 горожан. Территория находится рядом с пр. Мира, неподалёку от Советского ЗАГСа, МСЧ № 7 и детской библиотеки им. А. С. Пушкина.
Октябрьский округ представил 5 инициатив. Больше всего голосов — 659 — набрал проект «Сквер Пономаренко». Жители хотят видеть здесь современные детские игровые комплексы и малые архитектурные формы.
В Центральном округе на голосование вынесено 10 проектов. На первом месте — «Взлёт — территория здоровья» (3‑я очередь), за который проголосовали 494 омича. Проект предусматривает продолжение благоустройства стадиона «Взлёт»: появятся беговая дорожка, комфортные трибуны, обновлённое ограждение и входная группа.
Кировский округ предложил горожанам 8 вариантов. Безусловный лидер как в округе, так и в городе — проект «Скейт‑парк на бульваре им. А. К. Веретено», собравший 747 голосов. На пустынном участке планируют создать пространство для скейтбордистов, роллеров и ВМХ‑велосипедистов.
Таким образом, омичи не просто наблюдают за изменениями в городе — они сами определяют, какие территории получат новую жизнь. У каждого есть возможность повлиять на облик Омска: достаточно выбрать и поддержать проект на портале «Госуслуги».
