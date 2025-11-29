Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% — до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе — на 11%, до 2,57 миллиона рублей.