Uzbekistan Airways прокомментировала ситуацию с самолетами Airbus A320

«Для Uzbekistan Airways пока что нет данных на какие из флота самолеты будет распространена такая практика и вообще хотя бы один из наших бортов подпадет ли под этот процесс. Остается только ждать», — сообщил Kursiv Uzbekistan представитель компании.
В Airbus заявили, что у авиалайнеров серии А320 могут появиться проблемы с системой управления полетов. Негативно на программу влияет интенсивное солнечное облучение. В компании подчеркнули, что они взаимодействуют с авиационными властями.
По информации издания «Коммерсант», Air France отменила 35 рейсов для замены программы, японский авиаперевозчик All Nippon Airways отменил более 60 полетов внутри страны для проверки самолетов.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Airbus почти побил рекорд, который Boeing удерживал десятилетиями.