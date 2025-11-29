Нападающий «Тампы» Кучеров повторил редчайшее достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз».
Игра, состоявшаяся в ночь на 28 ноября, завершилась победой «Тампы» со счетом 6:3.
Кучеров продлил свою результативную серию до 8 матчей и более уже в 20-й раз в карьере, став четвертым действующим игроком, которому удавалось сделать это столь многочисленное количество раз. Среди действующих игроков чаще этого добивались только Коннор Макдэвид (22 раза), Сидни Кросби (21) и Александр Овечкин (20 раз).
Ранее стало известно, что российский хоккеист Овечкин в матче с «Виннипего» зафиксировал новый личный рекорд.