Еще восемь деревень Башкирии обеспечат доступом к интернету

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Башинформ

Правительство России внесло изменения в перечень населенных пунктов, в которых должны быть установлены не менее чем одна точка доступа для оказания услуг по передачи данных и предоставлению доступа к информационно-телеокмуникационной сети «Интернет» или не менее чем одной точки доступа для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.

В обновленный перечень вошли деревни Дявлятовка и Шорохово Аскинского района, Бутаево и Черновка Белорецкого района, село Новоалександровка Зилаирского района, деревня Уразбахты Караидельского района, деревня Таныповка Татышлинского района и деревня Тат-Кучук Шаранского района.

Ранее сообщалось, что в Башкирии оператор обеспечил мобильную связь в 10 районах.