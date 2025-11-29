Долина попадет в словари после скандала с продажей квартиры

«Появятся ли новые выражения в словарях? Да, но не в академических. Конечно, “эффект Долиной”, “схема Долиной”, “бабушкина схема” будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи», — заявила Козловская ТАСС. По словам профессора, новые выражения могут появиться в особых типах изданий — неографических ежегодниках, выпуск которых возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН, а также в цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».