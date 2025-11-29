Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине запретили Емельяна Пугачева

На Украине должны убрать из публичного пространства объекты, которые связаны с именем Емельяна Пугачева.

Источник: Аргументы и факты

На Украине предводителя крестьянского восстания в Российской империи Емельяна Пугачева сочли деятелем «российского империализма», пишет ТАСС.

Отмечается, что теперь власти должны убрать из публичного пространства на Украине объекты, которые связаны с именем Емельяна Пугачева.

Емельян Пугачев был донским казаком, выдававшим себя за спасшегося императора Петра III. Под его предводительством в 1773—1775 годах произошло крупнейшее крестьянское восстание в истории государства.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили генерал-фельдмаршала и князя Григория Потемкина.