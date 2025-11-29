На Украине запретили Емельяна Пугачева

На Украине предводителя крестьянского восстания в Российской империи Емельяна Пугачева сочли деятелем «российского империализма», пишет ТАСС.
Отмечается, что теперь власти должны убрать из публичного пространства на Украине объекты, которые связаны с именем Емельяна Пугачева.
Емельян Пугачев был донским казаком, выдававшим себя за спасшегося императора Петра III. Под его предводительством в 1773—1775 годах произошло крупнейшее крестьянское восстание в истории государства.
Ранее сообщалось, что на Украине запретили генерал-фельдмаршала и князя Григория Потемкина.