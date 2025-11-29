Более 40 единиц техники расчищают улицы Иркутска после обильного снегопада

Городские службы продолжают расчищать улицы во всех районах Иркутска после обильного снегопада. Для уборки задействованы дополнительные силы и техника. Минувшей ночью механизированным способом проводилось разметание проезжей части магистральных улиц и транспортных развязок. На расчистку дорог и тротуаров одновременно вышло более 40 единиц спецтехники, в том числе погрузчики, грейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторные щетки. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и лестницам. Ручная уборка ведется на улицах Дзержинского, Рабочего Штаба, Баумана, Бульвар Рябикова, Мира, Ползунова, Авиастроителей, Маяковского, Вампилова, Академическая, Розы Люксембург, Красный Путь, Академика Образцова, Трактовая, Маршала Конева, Лермонтова, Безбокова, Боткина, Марата, Литвинова, Желябова, Дзержинского, Советская, Свердлова, Седова, Карла Маркса, Тимирязева, а также в микрорайонах Юбилейный и Зеленый, — говорится в сообщении.
В круглосуточном режиме осуществляется не только расчистка, но и противогололедная обработка проезжей части и тротуаров. Автомобилистов просят быть осторожнее и обращать внимание на работающую дорожную технику. Снег вывезли с улиц Костычева, Байкальская, Депутатская, Ленина, Степана Разина, Горького и других. Работы продолжатся и в выходные дни. Коммунальщики ведут очистку парков и скверов, мостовых сооружений, придомовых территорий.