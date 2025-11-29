Более 40 единиц техники расчищают улицы Иркутска после обильного снегопада

Городские службы продолжают расчищать улицы во всех районах Иркутска после обильного снегопада. Для уборки задействованы дополнительные силы и техника. Минувшей ночью механизированным способом проводилось разметание проезжей части магистральных улиц и транспортных развязок. На расчистку дорог и тротуаров одновременно вышло более 40 единиц спецтехники, в том числе погрузчики, грейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторные щетки. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.