Иногородний мужчина «завис» в Омске без денег и с огромным долгом по вине мошенников

Для активации счета с красноярца потребовали 145 000 рублей, и мужчина, не раздумывая, внес нужную сумму. Потом еще столько же — якобы для получения большей выгоды, а когда личные сбережения закончились, он стал оформлять кредиты. Красноярец настолько увлекся куплей-продажей иностранной валюты, что занял у приятеля из Владивостока 500 тысяч рублей.