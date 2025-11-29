Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иногородний мужчина «завис» в Омске без денег и с огромным долгом по вине мошенников

В результате общения с неизвестными, красноярец лишился всех сбережений, оформил кредиты и взял в долг крупную сумму денежных средств у приятеля.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция расследует дело 50-летнетнего жителя Красноярского края, который находясь в Омске в командировке лишился всех средств. Красноярец попытался заработать на инвестициях, теперь у него кредиты и огромный долг перед приятелем.

Мужчина рассказал следователю, что согласился на телефонное предложение от незнакомца заработать на инвестициях. Действуя по рекомендации "инструктора2, он скачал несколько приложений, открыл брокерский счет, якобы зарегистрированный в Абхазии, после чего внес первую сумму в количестве 9 000 рублей. Поначалу прибыль на инвестиционной площадке увеличивалась, однако в какой-то момент счет оказался замороженным.

Для активации счета с красноярца потребовали 145 000 рублей, и мужчина, не раздумывая, внес нужную сумму. Потом еще столько же — якобы для получения большей выгоды, а когда личные сбережения закончились, он стал оформлять кредиты. Красноярец настолько увлекся куплей-продажей иностранной валюты, что занял у приятеля из Владивостока 500 тысяч рублей.

И теперь, находясь в Омске, житель Красноярского края засомневался в правильности своих действий и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила 1 468 000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности звонивших, проводят необходимые оперативные мероприятия.