Иногородний мужчина «завис» в Омске без денег и с огромным долгом по вине мошенников

Омская полиция расследует дело 50-летнетнего жителя Красноярского края, который находясь в Омске в командировке лишился всех средств. Красноярец попытался заработать на инвестициях, теперь у него кредиты и огромный долг перед приятелем.
Мужчина рассказал следователю, что согласился на телефонное предложение от незнакомца заработать на инвестициях. Действуя по рекомендации "инструктора2, он скачал несколько приложений, открыл брокерский счет, якобы зарегистрированный в Абхазии, после чего внес первую сумму в количестве 9 000 рублей. Поначалу прибыль на инвестиционной площадке увеличивалась, однако в какой-то момент счет оказался замороженным.
Для активации счета с красноярца потребовали 145 000 рублей, и мужчина, не раздумывая, внес нужную сумму. Потом еще столько же — якобы для получения большей выгоды, а когда личные сбережения закончились, он стал оформлять кредиты. Красноярец настолько увлекся куплей-продажей иностранной валюты, что занял у приятеля из Владивостока 500 тысяч рублей.
И теперь, находясь в Омске, житель Красноярского края засомневался в правильности своих действий и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила 1 468 000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности звонивших, проводят необходимые оперативные мероприятия.