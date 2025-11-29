Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и до трех градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода без осадков, температура воздуха до плюс трех градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Ветер спокойный. Дневная температура будет на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в Москве плюс один — плюс три градуса, по области ноль — плюс четыре градуса тепла», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью один-три метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.