Москвичам рассказали о погоде в субботу

«В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Ветер спокойный. Дневная температура будет на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в Москве плюс один — плюс три градуса, по области ноль — плюс четыре градуса тепла», — рассказал Леус.