ВС РФ сбили пять БПЛА за час над Волгоградской областью

Срочная новость.
Российские войска уничтожили еще пять украинских беспилотников над Волгоградской областью в период с 7:00 до 8:00 мск. Об этом сообщает Минобороны.
