В Салехарде ко Дню матери женщинам подарили дни бесплатного проезда в автобусах

В преддверии Дня матери Автотранспортное предприятие (АТП) Салехарда провело акцию, в рамках которой женщинам-пассажиркам городских автобусов вручили праздничные открытки и предоставили право на бесплатный проезд в течение трех дней. Об этом сообщили в администрации города.