Почту продают в Молодечненском районе, но есть нюанс

Помещение отделения связи в деревни Тюрли Молодечненского района выставлено на продажу. Но беспокоиться местным жителям не стоит: если помещение почты обретет нового собственника, то она в любом случае продолжит работать, поскольку сдана в аренду по данному целевому назначению до 19 марта 2030.