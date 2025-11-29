Ричмонд
Из Красноярска запустят 20 льготных авиарейсов в 2026 году

Росавиация опубликовала перечень направлений авиаперелетов из Красноярского края, которые вошли в федеральную программу субсидирования на 2026 год.

Источник: Freepik

Как сообщает «Город Прима», в общероссийский список вошли 305 направлений, из них 20 — из Красноярска. Перевозчиками выступят три авиакомпании: «Красавиа», «Аэрофлот» и «Азимут».

В список вошли как сибирские города (Кызыл, Томск, Новокузнецк), так и отдаленные пункты (Мирный, Нерюнгри и Махачкала). Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте ведомства.

Субсидированные рейсы позволяют снизить стоимость авиабилетов за счет государственной поддержки. Отметим, что льготные тарифы действуют не постоянно, а в определенные периоды. Уточнить расписание и условия перелета можно на сайтах авиакомпаний.