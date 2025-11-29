Ричмонд
Хабаровские аграрии в 2025 собрали картофеля на четверть больше, чем в 2024

Урожайность выросла во многом благодаря господдержке.

В Хабаровском крае собрали почти на четверть больше картофеля, чем в прошлом году. Итоги уборочной подвели в региональном министерстве сельского хозяйства.

По данным минсельхоза, в текущем году фермеры и сельхозпредприятия вырастили около 16 тысяч тонн картофеля — на 23% больше, чем годом ранее. Зерновые убрали с 7 тысяч гектаров, намолочено 12,6 тысячи тонн. Овощей в организованном секторе получили 11,2 тысячи тонн. Тепличные хозяйства за 10 месяцев увеличили производство на 4% по сравнению с прошлым годом.

Урожайность выросла во многом благодаря господдержке. Аграриям компенсировали до 100% затрат на семена и полевые работы через федеральные и краевые гранты. Чтобы повысить качество продукции, при севе использовались элитные сорта картофеля «Садон» и «Краса Мещеры».

План по заготовке кормов также был перевыполнен: сочных — на 5%, грубых — на 100%. Посевы под кормовыми культурами расширили до 9,8 тысячи гектаров.

В уборке участвовало свыше 450 единиц техники. Фермеры покупают её в лизинг, а минсельхоз компенсирует до половины платежей.