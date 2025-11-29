Хабаровские аграрии в 2025 собрали картофеля на четверть больше, чем в 2024

По данным минсельхоза, в текущем году фермеры и сельхозпредприятия вырастили около 16 тысяч тонн картофеля — на 23% больше, чем годом ранее. Зерновые убрали с 7 тысяч гектаров, намолочено 12,6 тысячи тонн. Овощей в организованном секторе получили 11,2 тысячи тонн. Тепличные хозяйства за 10 месяцев увеличили производство на 4% по сравнению с прошлым годом.