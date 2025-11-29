В Латвии запретили публиковать фото президента и премьера: нарушителям грозит штраф и уголовка

В Латвии вступил в силу запрет на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей с изображением первых лиц государства, включая президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвиту Силиню. Как сообщили в латвийском Бюро по правам человека, официальной причиной нововведения стало слишком частое размещение таких материалов без веских оснований.