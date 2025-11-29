В Латвии запретили публиковать фото президента и премьера: нарушителям грозит штраф и уголовка

В Латвии вступил в силу запрет на публикацию в интернете фотографий и видеозаписей с изображением первых лиц государства, включая президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвиту Силиню. Как сообщили в латвийском Бюро по правам человека, официальной причиной нововведения стало слишком частое размещение таких материалов без веских оснований.
Согласно новым правилам, съемка и последующее распространение изображений представителей власти теперь требуют наличия объективной причины. Власти сочли, что в последнее время подобные публикации стали появляться чрезмерно часто без должных оснований.
За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В отдельных, наиболее серьезных случаях, нарушителям может грозить и уголовное наказание.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Латвии хотят выгнать из страны всех русскоязычных людей и тех, кто является гражданином России. Для этого в стране придумывают все более абсурдные законы, направленные против русскоязычного населения.