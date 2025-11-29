Спокойные деньки: какой силы будет магнитная буря 30 ноября 2025

Утро 29 ноября принесло особенно насыщенную картину солнечных проявлений. В период с ночи на утро астрономы зарегистрировали четыре значительных вспышки класса C и выше, исходящих из активной области под номером 4294. Наиболее мощное событие произошло в 01:22 по московскому времени — вспышка класса M5.9, которая достигла максимума через одиннадцать минут после начала и завершилась к 01:24. Это наиболее интенсивное проявление солнечной активности за прошедшие сутки.