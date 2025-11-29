Одиннадцать поводов для радости: в Приморье насчитали четыре супермногодетных семьи

В Приморском крае насчитывается более 24 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается около 80 тысяч детей. Безусловным лидером по их количеству является Владивосток, где зарегистрировано 5 442 многодетные семьи, далее следуют Уссурийск с 2 601 семьей и Артем с 1 722 семьями. Большое количество многодетных семей проживает также в Надеждинском, Хорольском и Черниговском районах, где их число превышает 500, тогда как в Тернейском и Ольгинском районах таких семей насчитывается немногим более 100, сообщает ИА PrimaMedia. Статистику для редакции ко Дню матери подготовили в правительстве региона.
Подавляющее большинство многодетных семей — это семьи с тремя детьми, их в крае более 18 тысяч. Большая их часть проживает во Владивостоке — 4 517 семей, в Уссурийске — 2 085 и в Артеме — 1 312. Значительное число семей воспитывает четырех детей — около 3 902, из которых 718 семей приходится на Владивосток.
Пятерых детей растят 1 024 семьи. Большая их часть — 149 семей приходятся на Владивосток. Шестерых детей имеют 326 семей. Семь детей проживает в 122 семьях Приморья. Интересно, что многодетные семьи Тернейского, Ольгинского и Дальнегорского районов, Большого Камня и Арсеньева ограничились шестью детьми максимум.
В 42 приморских семьях воспитывают по восемь детей. Из регионов Приморья исключения составили Чугуевский, Хасанский, Ханкайский, Тернейский, Ольгинский, Лазовский, Дальнереченский, Дальнегорский, Анучинский районы, Дальнегорск и Артем. В регионе также есть 20 семей, воспитывающих по девять детей. По три таких семьи проживают в Спасске-Дальнем и Уссурийске, четыре — в Артеме и по одной семье — в Арсеньеве, Владивостоке, Дальнереченске, Партизанске, Фокино, Партизанском, Пожарском, Черниговском, Чугуевском и Шкотовском районах. Шесть семей в крае воспитывают по 10 детей. Они проживают в Яковлевском, Михайловском и Красноармейском районах, Партизанске, Уссурийске и Лесозаводске. Еще четыре семьи — по одной из Партизанского и Красноармейского районов, Артема и Спасска-Дальнего — воспитывают по 11 и более детей.
Интересно, что в начале октября в регионе было более 8 тысяч беременных женщин — будущих многодетных матерей. Из них 7 711 человек ожидали третьего ребенка, 1 214 человек — четвертого, а 465 женщин готовились к рождению пятого и последующих детей.
В Приморье наблюдается тенденция к многодетности — главный врач краевого роддома № 3.
Третьего ребенка в крае ждут около 8 тысяч человек.
Для поддержки многодетных семей на различные выплаты из бюджета Приморья в 2025 году было направлено более двух млрд рублей. Для них предусмотрен региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей и выплата на покупку жилья, если семья, в которой одновременно родилось трое и более детей, в нём нуждается. При рождении с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года третьего или последующих детей семьи с тремя и более детьми могут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотеки.
Многодетные семьи, в которых средний доход на человека ниже двукратной величины прожиточного минимума (42 963,6 рубля на человека) могут получить компенсацию 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, 100% компенсацию взноса на капитальный ремонт и вывоз твёрдых коммунальных отходов, возмещение до 1 000 рублей в месяц за занятия детей спортом, выплату на проезд школьников до 1 820 рублей в месяц, ежегодную выплату по 2 500 рублей на каждого ребёнка для посещения цирков, океанариумов, зоопарков, театров и кинотеатров, а также на приобретение канцелярских принадлежностей и социальную выплату в размере 5 000 рублей на приобретение школьной и спортивной формы для каждого школьника.
При этом с 1 января 2025 года данные меры поддержки многодетным предоставляются без учёта дохода в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.
Напомним, в Приморском крае наблюдается снижение темпов спада рождаемости. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню беременных, сообщил министр здравоохранения Евгений Шестопалов. По его словам, на прошлой неделе, с 29 сентября по 5 октября, в регионе родился 391 ребенок, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 350 новорожденных.