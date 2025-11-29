Одиннадцать поводов для радости: в Приморье насчитали четыре супермногодетных семьи

В 42 приморских семьях воспитывают по восемь детей. Из регионов Приморья исключения составили Чугуевский, Хасанский, Ханкайский, Тернейский, Ольгинский, Лазовский, Дальнереченский, Дальнегорский, Анучинский районы, Дальнегорск и Артем. В регионе также есть 20 семей, воспитывающих по девять детей. По три таких семьи проживают в Спасске-Дальнем и Уссурийске, четыре — в Артеме и по одной семье — в Арсеньеве, Владивостоке, Дальнереченске, Партизанске, Фокино, Партизанском, Пожарском, Черниговском, Чугуевском и Шкотовском районах. Шесть семей в крае воспитывают по 10 детей. Они проживают в Яковлевском, Михайловском и Красноармейском районах, Партизанске, Уссурийске и Лесозаводске. Еще четыре семьи — по одной из Партизанского и Красноармейского районов, Артема и Спасска-Дальнего — воспитывают по 11 и более детей.