В Новосибирске пройдет нестандартный хоккей 3×3 на Кубке Первого канала

Турнир откроется 11 декабря соревнованием по хоккею 3×3. На следующий день состоится матч Беларусь — Казахстан и мастер-шоу с участием игроков сборной России. 13 и 14 декабря российская команда сыграет с Беларусью и Казахстаном.