В Новосибирске пройдет нестандартный хоккей 3×3 на Кубке Первого канала

В каждой команде будет всего по три игрока.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пройдет нестандартный турнир по хоккею 3×3. Кубок Первого канала с известными командами пройдет в ЛДС «Сибирь-Арена» с 9 по 14 декабря.

Организаторы Кубка Первого канала рассказали о необычном формате. В игре соревнуются команды по три игрока, запрещены силовые приемы, а периоды сокращены до 25 минут.

Турнир откроется 11 декабря соревнованием по хоккею 3×3. На следующий день состоится матч Беларусь — Казахстан и мастер-шоу с участием игроков сборной России. 13 и 14 декабря российская команда сыграет с Беларусью и Казахстаном.

Стоимость билетов начинается от 100 рублей, на матчи сборной — от 600 рублей. Также доступны места в ресторане «Сибирь-Арены».