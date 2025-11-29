Робот, отплясывающий под узбекскую национальную музыку, рвет соцсети

Этот механический артист буквально взорвал соцсети — видеоролики, где он с поразительной ловкостью и азартом отплясывает под узбекскую национальную музыку, уже набрали тысячи просмотров. Гости ярмарки с интересом наблюдали, как робот повторяет характерные движения, ловко двигается в ритме дойры и даже пытается исполнить знаменитую андижанскую польку.