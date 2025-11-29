Робот, отплясывающий под узбекскую национальную музыку, рвет соцсети

Мероприятие собрало десятки участников и тысячи гостей из разных стран, но, пожалуй, самым необычным и запоминающимся экспонатом стал робот-танцор.
Этот механический артист буквально взорвал соцсети — видеоролики, где он с поразительной ловкостью и азартом отплясывает под узбекскую национальную музыку, уже набрали тысячи просмотров. Гости ярмарки с интересом наблюдали, как робот повторяет характерные движения, ловко двигается в ритме дойры и даже пытается исполнить знаменитую андижанскую польку.
Многие посетители не удержались и присоединились к импровизированным танцам, а кто-то снимал видео и сразу же делился ими в соцсетях. Особенно забавно смотрелось, как под аккомпанемент народных инструментов искусственный интеллект соревновался с реальными танцорами.
Появление такого робота на туристической ярмарке стало отличным примером того, как традиции и инновации могут гармонично сочетаться, привлекая внимание как местных жителей, так и иностранных гостей.
Организаторы уверены, что такие креативные проекты не только украсят любое мероприятие, но и помогут популяризировать узбекскую культуру на международной арене.
Остаётся только догадываться, кто будет следующим: возможно, на будущих ярмарках мы увидим роботов, играющих на дутаре или исполняющих узбекский рэп!