В Ташкенте распространяются опасные объявления о «работе в России» — за ними стоят наркодилеры

Vaib.uz (Узбекистан. 28 ноября). В последние недели по всему Ташкенту всё чаще стали появляться объявления с заманчивыми предложениями о работе в России за 1000 долларов в день. Яркие листовки с такими «вакансиями» обклеивают столбы, заборы и остановки общественного транспорта.

Источник: Vaib.Uz

В объявлениях, как правило, указан ник в Telegram, куда молодым людям предлагают написать, чтобы якобы сразу получить высокооплачиваемую работу.

Однако, как выяснили в Главном управлении внутренних дел Ташкента, за этой «рекламой» стоят вовсе не работодатели, а лица, занимающиеся распространением наркотиков. Подобные объявления ведут на каналы, группы или боты в Telegram, через которые ведётся торговля запрещенными веществами.

ГУВД призывает горожан не попадаться на уловки мошенников и не связываться с подобными объявлениями. Если вы столкнулись с такими предложениями на улицах, их необходимо немедленно зафиксировать и сообщить об этом в органы внутренних дел. За размещение подобных объявлений предусмотрена ответственность.

Берегите себя и своих близких — не дайте втянуть себя в преступную деятельность.