В Ташкенте распространяются опасные объявления о «работе в России» — за ними стоят наркодилеры

ГУВД призывает горожан не попадаться на уловки мошенников и не связываться с подобными объявлениями. Если вы столкнулись с такими предложениями на улицах, их необходимо немедленно зафиксировать и сообщить об этом в органы внутренних дел. За размещение подобных объявлений предусмотрена ответственность.