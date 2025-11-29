Лед и ветер остановили движение: въезд на Русский мост во Владивостоке перекрыт из-за угрозы падения льда

Днем 29 ноября владивостокцы, направлявшиеся на работу или по делам на остров Русский и обратно, столкнулись с пробками и вынужденной остановкой движения. Въезд на знаменитый вантовый мост был экстренно перекрыт, что вызвало настоящий транспортный коллапс. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Владивостока, причина перекрытия — реальная угроза жизни и безопасности людей. «Въезд на мост на остров Русский перекрыт в связи с опасностью падения льда с вант», — заявили диспетчеры.