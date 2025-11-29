Лед и ветер остановили движение: въезд на Русский мост во Владивостоке перекрыт из-за угрозы падения льда

Днем 29 ноября владивостокцы, направлявшиеся на работу или по делам на остров Русский и обратно, столкнулись с пробками и вынужденной остановкой движения. Въезд на знаменитый вантовый мост был экстренно перекрыт, что вызвало настоящий транспортный коллапс. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Владивостока, причина перекрытия — реальная угроза жизни и безопасности людей. «Въезд на мост на остров Русский перекрыт в связи с опасностью падения льда с вант», — заявили диспетчеры.
По данным очевидцев, заторы образовались с обеих сторон моста -пробка растянулась от района Катерной с одной стороны и от мини-ТЭЦ «Центральная» — с другой. Десятки машин встали в мертвых пробках, а водители и пассажиры гадали о причинах происходящего.
«А что случилось? Что встали?», «Я хочу домой», «Почему стоят?», «А что происходит? Расскажет кто-нибудь?», — негодовали люди.
Вскоре ситуация прояснилась. Виновником пробок стала разгулявшаяся стихия. По информации Примгидромета, поступившей в ЕДДС, сегодня, 29 ноября, во Владивостоке в течение дня сохраняются порывы юго-восточного ветра скоростью 15−16 метров в секунду. Такой сильный ветер не только раскачивает конструкции, но и способствует скорейшему сбросу образовавшегося льда.
«ФКУ ДСД “Дальний Восток” держит ситуацию на контроле, дорожными службами мобилизованы 4 единицы спецтехники для очистки дорожного покрытия», — сообщили в правительстве края.