«Не была у нее в любимчиках»: Дина Аверина рассказала о работе с Винер

Российская гимнастка Дина Аверина в беседе с журналисткой Яной Батыршиной на шоу «Элемент Батыршиной» рассказала, что ее отношения с тренером Ириной Винер были рабочими и честными, опровергнув слухи об «особом положении».

— Все знают: кого Ирина Александровна любит, того она тащит. А я не была у нее в любимчиках. Она меня брала на соревнования, потому что я выигрывала. Ирина Александровна сама мне призналась. Конечно, мне было обидно, — поделилась спортсменка.

Аверина отметила, что Винер использовала свои методы, чтобы вырастить сильных гимнасток. Она говорила, что наставница могла «тянуть» отдельных девушек, даже если у них были провалы, и видела в этом определенные плюсы для команды.

Гимнастка также упомянула, что тренер пыталась создать конкуренцию между ней и сестрой Ариной, рассчитывая усилить их спортивный настрой. Однако, несмотря на такие попытки, сестры сохранили теплые отношения и поддерживали друг друга.

Ранее Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу в Москве 7 июля. Молодые люди познакомились в прошлом году на съемках шоу «Народный Ледниковый», где стали партнерами по фигурному катанию. После завершения проекта в декабре 2024 года Дина и Дмитрий продолжили общение, и вскоре их дружба переросла в роман.