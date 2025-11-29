«Не была у нее в любимчиках»: Дина Аверина рассказала о работе с Винер

— Все знают: кого Ирина Александровна любит, того она тащит. А я не была у нее в любимчиках. Она меня брала на соревнования, потому что я выигрывала. Ирина Александровна сама мне призналась. Конечно, мне было обидно, — поделилась спортсменка.