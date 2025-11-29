В Новосибирске временно ограничат движение автомобилей в двух районах

В Новосибирске временно ограничат движение транспорта в Октябрьском и Центральном районах. Согласно информации от городской администрации, ограничения будут действовать до 8 декабря.
Полностью перекроют участок на улице Нижегородской в районе дома № 4. Также частично сужены проезжие части на улицах Урицкого и Максима Горького — на 2 метра и 5 метров соответственно, вблизи дома № 51.
Муниципалитет приносит извинения за неудобства и рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом ограничений.