В России закрепят «Эффект Долиной»: интернет-шутка приобрела новый оборот

Профессор Козловская заявила, что фразу Эффект Долиной могут добавить в словари.

Источник: Комсомольская правда

В России могут официально закрепить выражение «Эффект Долиной», добавив его в словари. Об этом заявила завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская. Ее слова передает ТАСС.

Изначально фраза «Эффект Долиной» появилась в интернете. Она была напрямую связана с той ситуацией, в которой оказалась певица. Так пользователи обозначали сценарий, при котором покупатели чего-либо оставались и без приобретенного имущества, и без денег, которые за него отдали.

И ситуация приобрела такой масштаб, что теперь, уверена Козловская, у фразы «Эффект Долиной» есть все шансы появиться в «словаре одного года». Их называют «неографическими ежегодниками».

«Конечно, “эффект Долиной”, “схема Долиной”, “бабушкина схема” будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи», — сказала Козловская.

При этом она усомнилась, что выражение полностью войдет в язык и сможет в ней закрепиться. По мнению Козловской, фраза, со временем, попросту исчезнет. Аналогично с тем, как было с «голой вечеринкой» и «войти не в ту дверь».

Тем временем сама Лариса Долина столкнулась с неоднозначными последствиями истории с квартирой. Так, ее стали меньше звать на частные мероприятия. Поэтому корпоративов на Новый год у нее практически не будет. А вот популярность артистки на концертных площадках растет.