Губернатор Травников наградил новосибирских аграриев, победивших в соревновании

— Мама работала дояркой, с ней ходил на ферму в детстве. Понравилось, так и остался в нашем хозяйстве. Нравится с животными работать. Хотя сейчас все поменялось — раньше на фермах и оборудование было другое, сейчас все новое, да и коровы уже другие стали. Но справляемся, — сообщил пресс-службе Законодательного собрания Николай Гензе, оператор машинного доения акционерного общества имени Кирова Сузунского района.