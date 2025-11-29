Ричмонд
Губернатор Травников наградил новосибирских аграриев, победивших в соревновании

Лучшие аграрии получили дипломы и медали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области правительство и заксобрание наградили победителей битвы за урожай. Церемония прошла 28 ноября в государственном концертном зале имени Арнольда Каца.

— Год выдался непростым, и многие хозяйства столкнулись с трудностями — снижение урожайности, сокращение поголовья, сложности с реализацией продукции. Но несмотря на это, наши аграрии проявили стойкость и смекалку, смогли не только сохранить достигнутые показатели, но и сделать уверенные шаги вперед. Это действительно заслуживает уважения и благодарности, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В церемонии награждения участвовал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Более 300 человек приехали на церемонию награждения — от директоров сельских хозяйств и глав районов до простых тружеников села.

— Мама работала дояркой, с ней ходил на ферму в детстве. Понравилось, так и остался в нашем хозяйстве. Нравится с животными работать. Хотя сейчас все поменялось — раньше на фермах и оборудование было другое, сейчас все новое, да и коровы уже другие стали. Но справляемся, — сообщил пресс-службе Законодательного собрания Николай Гензе, оператор машинного доения акционерного общества имени Кирова Сузунского района.