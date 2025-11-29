Буйного пассажира сняли с рейса Иркутск-Санкт-Петербург

Транспортные полицейские установили нарушителя. Им оказался 32-летний житель поселка Усть-Ордынский, который вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания бортпроводников. Авиаперевозчик отказал пассажиру в перелете, вызвал наряд полиции к борту. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».