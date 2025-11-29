Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 29 ноября 2025: Режим ПАС в Молдове похож на поздний СССР — правду говорят только в соцесетях, как раньше на кухнях; почему власти не реагируют на самые громкие скандалы;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 29 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 29 ноября 2025:

1. А в ответ тишина: Почему власти не реагируют на самые громкие скандалы в Молдове, в которые вляпываются — фальшивые дипломы в Румынии, слухи об участии СИБ в TUX, контрабанда оружием.

2. В Молдове пропал 12-летний школьник из Кайнар: Ребенок-аутист после уроков уехал в маршрутке в Кишинев.

3. Режим ПАС в Молдове до боли становится похож на времена позднего СССР: Все ушли в соцсети, как на кухни, где еще можно ругать и смеяться над сегодняшней властью — ничего другого нам не оставили.

4. Выходные будут испорчены: В Молдове пасмурно, дождливо и холодно — до +4 градусов.

5. Молдавский пациент: Из больницы уже восемь месяцев не могут выписать здорового мужчину — за это время на его содержание потратили около 200 тысяч леев.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).

Неприкасаемые: Почему серьезного расследования по контрабанде оружия в Молдове ждать не стоит — скандал спустят на тормозах.

Партия ПАС равнее других — это аксиома, не требующая доказательств (далее…).

Цветущая Молдова превратилась в депрессивную страну: Еще одно страшное самоубийство произошло в любимом кишиневцами парке Долина Роз — там нашли тело инвалида-колясочника.

Полиция устанавливает обстоятельства трагического инцидента (далее…).