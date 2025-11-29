Топ-5 главных новостей в Молдове 29 ноября 2025: Режим ПАС в Молдове похож на поздний СССР — правду говорят только в соцесетях, как раньше на кухнях; почему власти не реагируют на самые громкие скандалы;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 29 ноября 2025:
1. А в ответ тишина: Почему власти не реагируют на самые громкие скандалы в Молдове, в которые вляпываются — фальшивые дипломы в Румынии, слухи об участии СИБ в TUX, контрабанда оружием.
2. В Молдове пропал 12-летний школьник из Кайнар: Ребенок-аутист после уроков уехал в маршрутке в Кишинев.
3. Режим ПАС в Молдове до боли становится похож на времена позднего СССР: Все ушли в соцсети, как на кухни, где еще можно ругать и смеяться над сегодняшней властью — ничего другого нам не оставили.
4. Выходные будут испорчены: В Молдове пасмурно, дождливо и холодно — до +4 градусов.
5. Молдавский пациент: Из больницы уже восемь месяцев не могут выписать здорового мужчину — за это время на его содержание потратили около 200 тысяч леев.
