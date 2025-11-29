Ричмонд
В Барнауле ликвидировали несанкционированную свалку

Очищено около 12 квадратных метров территории.

Несанкционированную свалку ликвидировали в Приречном сквере города Барнаула, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Специалисты убрали мешки с отходами, спилы деревьев и прочий мусор. Всего очищено около 12 квадратных метров территории. За год в регионе было выявлено 52 несанкционированные свалки, а ликвидирована за этот же период уже 51.

«В целях ликвидации несанкционированных свалок специалистами министерства проводятся рейдовые мероприятия, проверяется информация от общественников с выездом на место», — добавили в ведомстве.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.