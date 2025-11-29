В Новосибирске ищут женщину, оплатившую покупки чужой картой

Сибирячка закупилась почти на две тысячи рублей, но расплатилась не своей, а найденной банковской картой.
Полицейские из отдела № 9 «Первомайский» новосибирского управления МВД ведут розыск женщины, подозреваемой в краже.
Предварительно установлено, что злоумышленница, обнаружив утерянную банковскую карту, совершала покупки в различных магазинах на территории Первомайского района Новосибирска, расплачиваясь ею.
В результате действий подозреваемой владелец карты лишился около двух тысяч рублей, которые были списаны с его счета.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при использовании банковских карт и о незамедлительном уведомлении банка и правоохранительных органов в случае утери или кражи карты.