«В лучших домах, за пышными столами, колбаса, шипящая на сковороде…» — история династии Фроммельт и их производства копченостей в России

Можно назвать несколько факторов, которые сформировали устойчивый бизнес семьи Фроммельт, чья продукция стала востребованной во многих регионах. В первую очередь, в распоряжении бизнесменов были фирменные рецепты колбас, которые тщательно хранились и передавались из поколения в поколение. Кроме того, немецкие купцы слыли настоящими педантами и всегда придерживались стратегии честности и прозрачности в ведении дел. Крепкие родственные узы помогали бизнесу оставаться на плаву, а его руководителям — справляться с производственными неприятностями. В управлении фабрикой так или иначе участвовали не только все дети Амалии Фроммельт, но и ее второй муж по фамилии Штейдинг. Об этом говорило название фабрики в первые годы ее существования — «Колбасное товарищество Штейдинг-Фроммельт». Вместе эти условия способствовали не только четкому и скрупулезному отлаживанию процессов на предприятии, но и его стабильному развитию и масштабированию в течение десятилетий.