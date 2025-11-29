«В лучших домах, за пышными столами, колбаса, шипящая на сковороде…» — история династии Фроммельт и их производства копченостей в России

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Семья Фроммельт была локальным орловским поставщиком колбас и копченых изделий. Благодаря хорошо организованным технологическим процессам предпринимателям удалось выйти на московский рынок и даже заслужить упоминание в одном из произведений Ивана Алексеевича Бунина.
В XIX веке в Орле существовала крупная лютеранская община немцев-ремесленников, состоявшая из инженеров, лавочников и часовщиков. Они приезжали в Российскую империю с уже накопленным капиталом и опытом ведения дел с целью приумножить свои богатства: российская экономика стремительно развивалась, а высококачественные товары немецких производителей пользовались большим спросом. Вдова саксонского подданного Амалия Фроммельт в поисках лучшей жизни переселилась с детьми в Орел в 1877 году. Ее сыновья Карл и Август при поддержке родственников смогли построить здесь крупный семейный бизнес.
В 1884 году Фроммельты открыли мясоперерабатывающую фабрику. Каменное здание находилось в самом центре города на улице Болховской (ныне — Ленина) рядом с Александровским мостом. Ведомость о колбасном заведении купца Карла Антоновича Фроммельта за 1889 год указывала, что на тот момент на предприятии работало только шесть человек. Спустя всего десятилетие фабрика стала одной из восьми крупнейших орловских компаний, а в 1905 году ее сотрудники получили право выдвигать одного уполномоченного на выборах в Государственную думу. Территория колбасного завода тоже постепенно расширялась. В 1895 году на берегу реки Орлик братья приобрели большое каменное здание, которое находилось недалеко от фабрики. Так купцы заняли половину квартала под производство колбас.
Их магазин оценивался как лучший во всей Орловской губернии — покупка в нем колбасных изделий считалась показателем статусности у дворян. Живший в тех краях несколько лет Иван Алексеевич Бунин в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» вспоминал: «А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху донизу».
В начале ХХ века семейную фирму возглавил младший брат — Август Антонович. В словаре-справочнике «Деловая элита России 1914 года» он фигурировал в качестве директора-распорядителя «Товарищества колбасной фабрики Братьев Фроммельт», а также как председатель правления «Товарищества древесной шерсти “Стружка”». Именно при нем торговля ушла далеко за пределы губернии. Фирма наравне с розничными продажами начала заниматься оформлением оптовых заказов — потенциальным клиентам из разных частей страны по первому требованию высылали прейскурант почтой. Среди иногородних покупателей было много москвичей. Успех и повсеместная известность колбасной фабрики подкреплялись всевозможными наградами: так, в 1903 году «Товарищество Фроммельт» получило медали за участие в выставках в Лондоне и Париже.
Большое внимание семейство уделяло благотворительности. Вместе с православными купцами они вносили пожертвования в виде денежных средств и своей продукции «Дому трудолюбия» — приюту для нищих и бездомных жителей Орла. Он появился в 1891 году по инициативе святого Иоанна Кронштадтского и состоял из бесплатной столовой, ночлежного дома, детского приюта, лечебницы, библиотеки и учебного заведения, которое специализировалось на ремесленных профессиях. Фроммельты помогали заведению не только материально, но и были одними из сподвижников его создания.
Сами предприниматели жили в двухэтажном каменном доме с закругленным углом и миниатюрным балконом на втором этаже. Это здание на набережной Орлика часто встречалось на фотографиях начала ХХ века благодаря удачному расположению в самом живописном месте города. В советское время в нем обустроили типографию газеты «Орловский вестник», в которой выпустил свой первый сборник стихов Иван Алексеевич Бунин. К сожалению, дом и фабрика немецких коммерсантов не сохранились до нашего времени — они были разрушены при взрыве Александровского моста во время отступления фашистских войск в августе 1943 года.
Можно назвать несколько факторов, которые сформировали устойчивый бизнес семьи Фроммельт, чья продукция стала востребованной во многих регионах. В первую очередь, в распоряжении бизнесменов были фирменные рецепты колбас, которые тщательно хранились и передавались из поколения в поколение. Кроме того, немецкие купцы слыли настоящими педантами и всегда придерживались стратегии честности и прозрачности в ведении дел. Крепкие родственные узы помогали бизнесу оставаться на плаву, а его руководителям — справляться с производственными неприятностями. В управлении фабрикой так или иначе участвовали не только все дети Амалии Фроммельт, но и ее второй муж по фамилии Штейдинг. Об этом говорило название фабрики в первые годы ее существования — «Колбасное товарищество Штейдинг-Фроммельт». Вместе эти условия способствовали не только четкому и скрупулезному отлаживанию процессов на предприятии, но и его стабильному развитию и масштабированию в течение десятилетий.