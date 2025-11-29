Больше 70 бесплатных катков зальют во Владивостоке — адреса

«Катки будем заливать, когда позволит температура. Сейчас для этого слишком тепло, необходимо дождаться, чтобы несколько дней подряд стабильно было 8−10 градусов со знаком минус, чтобы покрытие было качественным», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в администрации города.