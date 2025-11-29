Больше 70 бесплатных катков зальют во Владивостоке — адреса

Больше 70 муниципальных катков зальют на базе спортивных объектов и образовательных учреждений Владивостока. Они начнут появляться после того, как на улице установится стабильно «зимняя» температура. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказали в мэрии.
«Катки будем заливать, когда позволит температура. Сейчас для этого слишком тепло, необходимо дождаться, чтобы несколько дней подряд стабильно было 8−10 градусов со знаком минус, чтобы покрытие было качественным», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в администрации города.
Адреса ледовых площадок Владивостока.
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН.
Сипягина, 22.
Хабаровская, 7.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Фадеева, 8а Невельского, 31 Адмирала Кузнецова, 74 Каплунова, 8 Светланская, 197 Суханова, 4 Шепеткова, 25, 27 Проспект Красного знамени, 133/1 Адмирала Кузнецова, 50 Щитовая, 27а Тунгусская, 69.
ПЕРВОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН.
Гамарника, 16 Волховская, 27 Карбышева, 50/2 Руднева, 1 Камский переулок, 16 Карбышева, 16 Проспект 100-лет Владивостоку, 74 Днепровская, 24 Днепровский переулок, 2 Океанский проспект, 140 Карьерная, 11 Иртышская, 18 Сабанеева, 15 Проспект Красного Знамени, 85 Океанский проспект, 125 Тухачевского, 28 Сельская, 5.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Чапаева, 2 Артековская, 1 Енисейская, 18 Русская, 86 Проспект 100-летия Владивостока, 159 б Фанзавод, 18 Русская, 99 Магнитогорская, 18.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН.
Зои Космодемьянской, 12, 38 Борисенко, 58 Героев Хасана, 10−12 Бурачка, 11−13 Черемуховая, 22 Гризодубовой, 63 Ольховая, 17 2-я Поселковая, 34 (может измениться) Борисенко, 96 Вилкова, 15а, 15б Каштановая, 11 Калинина, 257 Липовая, 2.
ОСТРОВ РУССКИЙ.
Поселок Поспелово, 10.
АДРЕСА КАТКОВ НА ПРИШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
Гимназия № 2 — Океанский проспект, 143 СОШ № 11 — проспект Красного Знамени, 123 СОШ № 16 — Пирогова, 7 СОШ № 27 — Амурская, 14 СОШ № 37 — 4-я Восточная, 93 СОШ № 38 — проспект 100-летия Владивостока, 29а Центр образования «Вектор» — Пацаева, 2 СОШ № 56 — Народный проспект, 27а СОШ № 59 — Терешковой, 25 СОШ № 60 — Русская, 43 СОШ № 63 — Бородинская, 7 СОШ № 67 — Жигура, 52а СОШ № 70 — поселок Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 СОШ № 71 — поселок Трудовое, ул. Лермонтова, 30 СОШ № 79 — поселок Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корпус 3 СОШ № 81 — Каштановая, 5а СОШ № 29 — остров Попова, ул. Советская, 48 СОШ № 15 — остров Русский, ул. Верхненабережная, 15 СОШ № 12 — Успенского, 19.
Напомним, что недавно администрация Владивостока определила адреса для установки новогодних ёлок.
Аукцион на выполнение работ по монтажу украшений уже размещён.