В Чувашии отремонтировали участок дороги Тойгильдино — Паймурзино

Первые почти 2,5 км обновили еще в августе. Там провели ямочный ремонт и уложили новый асфальт. За счет экономии бюджетных средств дополнительно удалось привести в порядок еще около 920 м дороги вплоть до деревни Паймурзино. По этой трассе жители ездят на работу в Чебоксары.