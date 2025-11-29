В Чувашии отремонтировали участок дороги Тойгильдино — Паймурзино

Более 3 км дороги Тойгильдино — Паймурзино в Моргаушском округе Чувашии отремонтировали в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.
Первые почти 2,5 км обновили еще в августе. Там провели ямочный ремонт и уложили новый асфальт. За счет экономии бюджетных средств дополнительно удалось привести в порядок еще около 920 м дороги вплоть до деревни Паймурзино. По этой трассе жители ездят на работу в Чебоксары.
В следующем году планируется провести ремонт на подъеме дороги Большой Сундырь — Ильинка протяженностью 2 км. А в 2027-м предстоит обновить направление Волга — выселок Первое Мая длиной 1,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.