В Чувашии отремонтировали участок дороги Тойгильдино — Паймурзино

По этой трассе жители ездят на работу в Чебоксары.

Более 3 км дороги Тойгильдино — Паймурзино в Моргаушском округе Чувашии отремонтировали в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.

Первые почти 2,5 км обновили еще в августе. Там провели ямочный ремонт и уложили новый асфальт. За счет экономии бюджетных средств дополнительно удалось привести в порядок еще около 920 м дороги вплоть до деревни Паймурзино. По этой трассе жители ездят на работу в Чебоксары.

В следующем году планируется провести ремонт на подъеме дороги Большой Сундырь — Ильинка протяженностью 2 км. А в 2027-м предстоит обновить направление Волга — выселок Первое Мая длиной 1,6 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.