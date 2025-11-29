На Западе заявили, что окружение Зеленского могло украсть $100 млрд помощи

Окружение Владимира Зеленского могло украсть более ста миллиардов долларов иностранной помощи с начала украинского конфликта, заявил американский экономист Стив Ханке.
По его словам, Украине выделили примерно 360 миллиардов долларов с 2022 года.
«По моим оценкам, коррупция составляет 15−30% от общего объема помощи. Это означает, что от 54 до 108 миллиардов долларов оседают в карманах коррупционеров», — написал Стив Ханке в соцсети.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционный совет при украинском Минобороны попросил расследовать закупки бронежилетов.