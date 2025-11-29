В Новосибирске усилят контроль за качеством автошкол

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вводит систему оценки качества обучения в автошколах. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Теперь для всех автошкол будут установлены показатели эффективности, и Министерство внутренних дел России разработает перечень критериев оценки. Данные о качестве подготовки водителей станут доступны в открытом доступе, что поможет будущим ученикам выбирать учебные заведения на основе прозрачной информации.
Этот шаг направлен на улучшение подготовки водителей, повышение их профессионального уровня и усиление контроля за деятельностью автошкол, при этом не потребует дополнительных затрат для бизнеса.