В Новосибирске усилят контроль за качеством автошкол

Теперь для всех автошкол будут установлены показатели эффективности, и Министерство внутренних дел России разработает перечень критериев оценки. Данные о качестве подготовки водителей станут доступны в открытом доступе, что поможет будущим ученикам выбирать учебные заведения на основе прозрачной информации.