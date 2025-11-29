Во Владикавказе пройдет открытый республиканский турнир по грэпплингу

Открытый республиканский турнир по грэпплингу состоится 4 декабря во Владикавказе при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Республики Северной Осетии — Алании.
В турнире примут участие около 250 спортсменов от 6 до 20 лет и старше. Они будут соревноваться в различных весовых категориях на площадке дворца спорта «Манеж». Программа мероприятия включает предварительные схватки, финал и торжественное награждение победителей.
Напомним, что грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.