Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в декабре.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в декабре.

Он отметил, что в рамках эксперимента по въезду и выезду из России у мигрантов начнут собирать биометрические данные во всех пунктах пропуска с технической возможностью. Кроме того, условия получения медицинского полиса изменены: иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной помощью только после легальной работы в стране не менее пяти лет.

Володин также пояснил, что вступили в силу новые нормы, ужесточающие ответственность за преступления против РФ. Он подчеркнул, что за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено пожизненное наказание, отменены сроки давности по таким преступлениям, а уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. Эти меры направлены на защиту граждан, особенно детей, и повышение безопасности страны.

Кроме того, председатель Госдумы отметил в МАХ, что некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, получат статус социально ориентированных и смогут рассчитывать на государственную и муниципальную поддержку. По его словам, это касается помощи в реабилитации, социально-трудовой адаптации, переподготовке и психологической поддержке участников боевых действий и их семей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше