Узбекский посол вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии

Посол Узбекистана Алишер Каюмов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии Саманте Мостин, пишет агентство «Дунё».

Источник: Курсив

В ходе беседы с узбекистанским дипломатом Мостин отметила реформы, которые проводятся в республике. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Ташкентом и Канберрой.

По мнению Каюмова и Мостин, оба государства опираются на хлопковую и горнодобывающую отрасли. Мостин отметила успешное проведение конференции ЮНЕСКО в Самарканде и подчеркнула, что Узбекистан становится интересным для австралийских туристов.

Ташкент и Канберра установили дипломатические отношения в конце декабря 1991 года, тогда руководители узбекистанского и австралийского МИД обменялись письмами.

Каюмов также возглавляет дипмиссию РУз в Сингапуре с весны нынешнего года. Верительные грамоты президенту этой страны дипломат вручил в апреле.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что посол Бурунди приступил к работе в Узбекистане.