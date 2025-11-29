Узбекский посол вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии

В ходе беседы с узбекистанским дипломатом Мостин отметила реформы, которые проводятся в республике. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Ташкентом и Канберрой.
По мнению Каюмова и Мостин, оба государства опираются на хлопковую и горнодобывающую отрасли. Мостин отметила успешное проведение конференции ЮНЕСКО в Самарканде и подчеркнула, что Узбекистан становится интересным для австралийских туристов.
Ташкент и Канберра установили дипломатические отношения в конце декабря 1991 года, тогда руководители узбекистанского и австралийского МИД обменялись письмами.
Каюмов также возглавляет дипмиссию РУз в Сингапуре с весны нынешнего года. Верительные грамоты президенту этой страны дипломат вручил в апреле.
