В МВД назвали четыре фразы, которые мошенники любят говорить детям

Мошенники атакуют детей по телефону, используя их доверчивость и страх. Под видом учителей или представителей администрации школ они в панике сообщают, что с родителями случилось несчастье и срочно нужны деньги. В такой ситуации ребёнок может растеряться и выполнить требования.

Источник: Life.ru

«Основные фразы, по которым ребёнок может распознать телефонного мошенника: “срочно нужно перевести деньги, никому не говори”, “родители попали в беду, помоги прямо сейчас”, “назови номер карты мамы или папы”, “передай мне код, который придёт на телефон”, — приводит сообщение МВД РИА “Новости”.

В ведомстве призывают научить детей простому правилу: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выпрашивать коды или данные карт по телефону. Если ребёнок получает такой звонок, нужно немедленно повесить трубку и рассказать обо всём родителям или самому позвонить в полицию по номеру 102.

