В МВД назвали четыре фразы, которые мошенники любят говорить детям

В ведомстве призывают научить детей простому правилу: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выпрашивать коды или данные карт по телефону. Если ребёнок получает такой звонок, нужно немедленно повесить трубку и рассказать обо всём родителям или самому позвонить в полицию по номеру 102.