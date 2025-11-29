В МВД назвали четыре фразы, которые мошенники любят говорить детям

«Основные фразы, по которым ребёнок может распознать телефонного мошенника: “срочно нужно перевести деньги, никому не говори”, “родители попали в беду, помоги прямо сейчас”, “назови номер карты мамы или папы”, “передай мне код, который придёт на телефон”, — приводит сообщение МВД РИА “Новости”.
В ведомстве призывают научить детей простому правилу: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выпрашивать коды или данные карт по телефону. Если ребёнок получает такой звонок, нужно немедленно повесить трубку и рассказать обо всём родителям или самому позвонить в полицию по номеру 102.
