Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос. Дети»

Завершился 12-й сезон «Голос. Дети» на Первом канале, победу одержала второклассница из Ставрополя Мария Никулина с 44,4 процента голосов. В финале она исполнила песню «Зима» Эдуарда Ханка и Сергея Острового, впервые прозвучавшую на «Голубом огоньке» 1970 года. Мария впечатлила серьезностью, непосредственностью и мощным «народным» голосом.
Наставник Дима Билан делал ставку на природный низкий тембр победительницы. В ходе конкурса Никулина исполняла русские песни разных эпох, включая «Коня» Матвиенко и Шаганова, «Вдоль по Питерской» Шаляпина и «Реку Волгу» Зыкиной.
Суперфинал отличился женскими голосами и интересными аранжировками: 14-летняя Арина Кияшко пела переложенное «Адажио» Альбинони, а 12-летняя Жасмина Тузелова исполнила «Крылатые качели» в блюзовой версии. Матвей Диденко из Кургана исполнил тему из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Мария Никулина получила один миллион рублей и возможность записать дебютный альбом, а Дима Билан был признан лучшим наставником сезона.
Ранее стало известно, что врачи запретили петь победителю 11-го сезона шоу «Голос. Дети» 13-летнему Васе Иголкину из-за формирования голоса.