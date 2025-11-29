Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос. Дети»

Завершился 12-й сезон «Голос. Дети» на Первом канале, победу одержала второклассница из Ставрополя Мария Никулина с 44,4 процента голосов. В финале она исполнила песню «Зима» Эдуарда Ханка и Сергея Острового, впервые прозвучавшую на «Голубом огоньке» 1970 года. Мария впечатлила серьезностью, непосредственностью и мощным «народным» голосом.